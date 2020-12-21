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Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 22 декабря

belta.by 65 0

Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 22 декабря

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие, днем по западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от минус 3 до плюс 3.

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