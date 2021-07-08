Небольшая облачность и до +34°С. Погода на 9 июля
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В пятницу будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 13-19 градусов, местами плюс 20-22. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов.
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