Небольшая облачность и до +26°С. Погода на 9 сентября
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В четверг ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 20-26 градусов тепла.
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