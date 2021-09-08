Небольшая облачность и до +26°С. Погода на 9 сентября

В четверг ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 20-26 градусов тепла.