Небезопасные соседи

23 февраля в 12.29 на телефонную линию 112 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по 1-му переулку Юбилейному. Спасателей вызвали соседи. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, кровля дома уже горела открытым пламенем. Хозяева находились на улице. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. В результате уничтожено 25 квадратных метров кровли, повреждена стропильная система.

В этом одноэтажном доме, разделенном на две половины, разные хозяева. На одной половине – печь, на другой – газовое отопление. 23 февраля мужчина выгреб угли из печи, собрал золу в пластиковый пакет и поставил на веранде. По его словам, возможно от этого и начался пожар. Однако окончательную причину предстоит установить специалистам. Когда случилось возгорание, хозяин сам попытался его потушить, но самостоятельно не справился, и пожар «ушел» в кровлю дома, а потом перекинулся и на крышу соседей...

Вроде обычная история из пожарной сводки. Но за приведенными фактами жизненная ситуация, которая показывает, как важно заботиться не только о своей безопасности. Автономных пожарных извещателей ни у кого в доме не было установлено. И если бы пожар произошел ночью, кто знает, как бы сложились обстоятельства… Поэтому нужно всегда ответственно относиться к пожарной безопасности. А в случае, если соседи могут стать потенциальным источником опасности, лучше заранее принять меры профилактики. Например, установить АПИ, который вовремя предупредит громким сигналом о пожаре и возможно спасет чью-то жизнь.

Старший инспектор Бобруйского ГРО ЧС Елена Кричко напоминает: в соответствии с правилами пожарной безопасности зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей, должны быть пролиты водой ДО ИХ ПОЛНОГО ЗАТУХАНИЯ.

Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.