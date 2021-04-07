Не жди белочку – туши окурок! В Бобруйске проходит профилактическая акция

Белочка из информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – туши окурок!» теперь напоминает всем, что незатушеная сигарета может стать причиной не только бытового пожара и гибели людей, но и лесного пожара. Нередко мы замечаем, как люди невольно выбрасывают окурки на землю и траву, не затушив их. А ведь достаточно одной искры, чтобы сухая весенняя трава вспыхнула. А там и до пожара недалеко.

Яркие воблеры, хенгеры, листовки, билборды, видео- и аудиоролики с участием пушистого зверка-спасателя будут напоминать каждому о простом действии - тушить за собой окурки. Также спасатели продолжают обзванивать граждан сельских населенных пунктов с целью напомнить основные правила безопасности в быту.