Не забудьте об осторожности и бдительности, отправляясь в путь

В целях профилактики хищений личного имущества пассажиров на объектах железнодорожного транспорта на территории города Бобруйска с 16 ноября по 3 декабря проходят дополнительные меры по предупреждению краж на объектах железнодорожного транспорта.

УВД Бобруйского горисполкома напоминает и советует!

Если вы находитесь в здании вокзалов или на станциях, старайтесь не оставляйте свои вещи без присмотра, и не в коем случае не доверяйте их сохранность незнакомым лицам, какими бы добропорядочными они не казались.

Чтобы избежать возможной кражи пользуйтесь услугами автоматических камер хранения багажа и ручной клади, которые есть в подавляющем большинстве белорусских вокзалов.

Следуя пассажирскими и пригородными поездами документы, деньги, мобильные телефоны, другие ценности храните только при себе. Старайтесь ни в коем случае не оставлять их без присмотра на столиках, в карманах верхней одежды. Сумки, чемоданы и другие крупногабаритные вещи кладите в рундук или на имеющиеся багажные полки. Периодически проверяйте их наличие, а выходя из вагона иди купе, не оставляйте без присмотра.

Если вы везете с собой крупную сумму денег, не стоит демонстрировать содержимое бумажника у билетных касс, в вокзальном ресторане или в вагоне.

Не пользуйтесь услугами граждан, предлагающих обменять иностранную валюту (в международных поездах и поездах дальнего следования оплата за услуги железной дороги принимается, в том числе и в белорусских рублях).

Настороженно относитесь к предложениям попутчиков распить спиртные напитки, а также обратившихся к вам с просьбой воспользоваться мобильным телефоном.

Постарайтесь учесть, что закрытая дверь купе – не банковский сейф. Поэтому перед отправлением надежно спрячьте деньги и ценные вещи.

Если вы пользуетесь пригородными поездами в вечернее и ночное время, выбирайте хорошо освященные вагоны, в которых есть пассажиры. Неплохим вариантом является проезд в головном вагоне состава, где в случае опасности вы сможете обратиться за помощью к машинисту.

Не стоит употреблять перед поездкой алкоголь. Под его воздействием вы рискуете заснуть в вагоне, и тогда ваше имущество может стать легкой жертвой преступников.

Игнорируя эти рекомендации, вы можете стать жертвой преступления!

Если в отношении вас совершено противоправное деяние, вы стали свидетелем или очевидцем преступления, обнаружили подозрительные бесхозные предметы, об этом необходимо немедленно сообщить сотрудникам милиции, а в их отсутствии работникам железнодорожного транспорта, либо сообщить на линию 102. Даже если в составе нет наряда сопровождения, сотрудники милиции смогут подсесть в поезд на ближайшей станции.

Помните, что ваша активная гражданская позиция и своевременность обращения способствует быстрому задержанию злоумышленников.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома

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