Не все хотят в IT. Министр образования назвал популярные в 2022 году специальности вузов

Целый ряд направлений инженерно-технических специальностей, которые не связаны напрямую с IT, имеют очень высокий конкурс. Об этом в рамках проекта "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

"Целый ряд направлений инженерно-технических специальностей, которые не связаны напрямую с IT, имеют очень высокий конкурс. Это продемонстрировал наш Белорусский национальный технический университет. Сегодня в топ-10 самых высоких баллов вошел Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка. То есть поломаны стереотипы, когда говорили, что каждый хочет стать айтишником или программистом, а на педагогов и в архитекторы никто не идет. Первая положительная тенденция - результат этой приемной кампании: во всех вузах на всех специальностях повысился проходной балл. Для нас это хороший сигнал, это говорит о том, что сегодня мы берем значительно более подготовленных абитуриентов. Вторая тенденция - на педагогических специальностях появился конкурс. Наш ведущий педагогический вуз набрал на 850 бюджетных мест 170 выпускников педклассов и 150 медалистов, то есть практически 40% набора - это либо медалисты, отличники, либо высокомотивированные ребята, которые прошли обучение в педагогических классах. А если к ним прибавить еще 25% ребят, которые пришли по целевому набору, то мы видим, что 2/3 мест заполнено сугубо теми людьми, которые говорят ясно и открыто: "Мы хотим стать учителями". Я уверен, что оставшиеся 30% точно такие же мотивированные, потому что балл очень высокий. Эта тенденция нас очень радует", - рассказал Андрей Иванец.

По словам министра образования, такие изменения произошли из-за трансформации общества. "Сегодня профессия педагога имеет значительно более высокий статус, чем ранее. Потому что на уровне главы государства, на уровне правительства не только системе образования, но и учителю-педагогу уделяется огромное внимание. Общество этого не может не замечать. С другой стороны, мы ведем очень серьезную профориентационную работу. Это не просто агитация, с 2015 года у нас по всей стране созданы и работают педагогические классы. В прошлом году в них учились более 5,2 тыс. учащихся. Каждый третий выпускник педкласса поступил в профильный вуз, что говорит о том, что это сработало. Более того, мы хотим, чтобы те ребята, которые учатся в педклассах в регионах, поступали в региональные педагогические университеты либо на педспециальности. Сегодня совсем необязательно ехать в Минск для того, чтобы получить качественное и хорошее образование. Мы прекрасно понимаем, если ребенок родился в регионе, закончил там школу, поступил в регионе в вуз, он останется работать в регионе. Если с малого населенного пункта ребенок приехал учиться в столичный вуз, вероятность его возвращения очень низкая. А мы говорим: сильные регионы - сильная Беларусь. Поэтому мы очень серьезно поддерживаем сегодня региональные вузы. С этого учебного года каждое региональное учреждение высшего образования проведет свою университетскую олимпиаду, что позволит уже в феврале зачислить одиннадцатиклассников в свой университет. То есть они еще не сдадут выпускные экзамены, но уже будут студентами наших региональных вузов. Именно такую преференцию получают нестоличные вузы. Мы полагаем, что это получит хороший отклик не только системы образования, но и социально-экономического развития регионов, потому что мы сохраним молодежь в этих малых населенных пунктах, чтобы они остались там жить и работать", - подчеркнул руководитель образовательного ведомства.