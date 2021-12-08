Не учел погодные условия: водитель благодарит сотрудников милиции и МЧС за помощь на дороге

На минувшей неделе сотрудники Кировского РОВД оказали помощь молодому водителю, который попал в неприятную ситуацию в пути.

На служебной машине старший инспектор ОГАИ по административной практике лейтенант милиции Александр Стельмаков и участковый инспектор милиции лейтенант милиции Виталий Кушеваров ехали по автодороге «Минск-Гомель». Трасса была заснежена, местами покрыта гололедом.

Эти погодные условия, видимо, не учел водитель автомобиля «Нива Шевроле». Он хотел остановиться, выехал на обочину и притормозил, однако из-за заснеженности не заметил края дороги и правым колесом съехал в кювет.

Сотрудники милиции поинтересовались, нужна ли водителю и пассажирам медицинская помощь, а позже вызвали специалистов МЧС, чтобы те с помощью техники вытянули автомобиль. Водитель «Нивы» Игорь Павлов поблагодарил правоохранителей за помощь. Инспектор ГАИ, порекомендовав быть внимательным на дороге.