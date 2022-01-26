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Фотофакт

Не только в поле. «Бобруйскагромаш» представляет снегоуборочную машину МСУ-250

bobruiskagromach.com 78 0

Не только в поле. «Бобруйскагромаш» представляет снегоуборочную машину МСУ-250

Снегоуборочная машина МСУ-250 производства «Бобруйскагромаш» предназначена для уборки дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием от снега.

МСУ-250 оснащенадвусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра.

Направление выброса снега регулируется – возможен выброс вправо, влево и в обе стороны.

МСУ-250 устанавливается на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0.

Снегоуборщик МСУ-250 значительно сократит затраты сил и времени на уборку необходимой площади.

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