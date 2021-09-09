Не только сладкое. День белорусской кухни прошел в столовой на “Красном пищевике”

8 сентября запомнится работникам и гостям фабрики "Красный пищевик", ведь в столовой предприятия случился небольшой гастрономический праздник - день белорусской кухни!

Селедочка с лучком, грибная похлебка, картофельная бабка, бабушкины драники, блины с поджаркой, смаженки, сырники, мачанка и многое другое! Всего более 30 блюд с национальным оттенком.

К слову, это не первый случай, когда работники столовой удивляют своих посетителей: уже проходили дни украинской и грузинской кухни, а к значимым праздникам, таким, как Пасха или 8-е марта, разрабатывалось специальное меню.

Всех жителей и гостей Бобруйска приглашают в столовую с понедельника по пятницу с 12.30 до 14.00.