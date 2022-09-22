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Не те колеса и не там. Объединение колясочников призывает бобруйчан думать об удобстве других

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Не те колеса и не там. Объединение колясочников призывает бобруйчан думать об удобстве других

«Бобры на колесах» – харизматичное объединение колясочников нашего города и продолжение проекта «Спроси меня». Суть заключается в том, чтобы снять общественный барьер между теми, кто передвигается стандартным способом, и теми, кто волей обстоятельств ездит по городу в кресле.

Бобруйчане-­колясочники отлично реализуют свою задумку, но не без огрех. Иногда они сталкиваются с вопиющим пренебрежением к своей ситуации.
Есть еще велосипедисты. Они тоже передвигаются на колесах, но назвать их порой можно как людей с дополнительными возможностями и наглостью. Автомобилисты и колясочники, похоже, в отношении этих ребят солидарны. Объединение колясочников поделилось с редакцией фотографией, пояснив, что один из них хотел попасть в первую поликлинику, однако ему это не удалось. Виной пристегнутые к пандусу, предназначенному для инвалидов-колясочников, велосипеды. Сразу несколько штук. «Они вообще знают, для чего нужны пандусы?» – обращается бобруйчанка Инга. Остается уповать на то, что бобруйчане на двухколесном все же одумаются и начнут пользоваться специальными парковками для велосипедов, близлежащими деревьями, заборчиками… Действительно есть масса мест, где можно закрепить этот транспорт. Велопарковки практически у каждого магазина и не только. Комментариев не будет, только вздох сожаления, что не все бобруйчане думают об удобстве других, и призыв больше так не делать.

 

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