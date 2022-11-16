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Профилактика

Не прожигайте свою жизнь. Спасатели Бобруйска говорили с учащимися

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Не прожигайте свою жизнь. Спасатели Бобруйска говорили с учащимися

Стартовал второй этап республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!». В рамках акции спасатели Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям  совместно с представителями учреждения «Бобруйскгаз» встретились со студентами Бобруйского аграрно-экономического колледжа.

Во время беседы учащиеся  узнали много шокирующих фактов о людской беспечности, о главной причине гибели людей на пожарах – незатушенной сигарете. Ребята приняли активное участие в беседе и конкурсах, вывели свою «формулу безопасности», в основе которой правила использования электроприборов, топки печей и каминов, детская безопасность, осторожность при курении.

В завершении мероприятий учащимся был показан фильм «Жертвы пагубной привычки» и розданы тематические брошюры.

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