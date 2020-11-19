«Не прожигай свою жизнь! – диалог спасателей и учащихся медицинского колледжа

В Бобруйске продолжается республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». В форме живого диалога состоялась встреча работников Бобруйского горрайотдела по ЧС с учащимися медицинского колледжа.

О статистике пожаров рассказал главный спасатель города Андрей Бабин. Начальник Бобруйского горрайотдела по ЧС заострил внимание на основных причинах возникновения пожаров.

Напомнил молодежи про элементарные правила, которые нужно соблюдать в общежитиях и дома, а также про пользование первичными средствами пожаротушения.

Продолжил беседу с учащимися инспектор Алексей Сафронов, который рассказал про акцию «Не прожигай свою жизнь». Он привел реальные случаи, когда непотушенная сигарета послужила причиной пожара и гибели. Напомнил спасатель и о том, где допускается курение, а где курить категорически запрещено. Завершилась встреча показом нового фильма «Жертвы привычки», подготовленного Республиканским центром пропаганды МЧС.