Не пропустил при повороте. Авария на Советской

В субботу, 26 февраля, на перекрестке Интернациональной и Советской столкнулись Citroen Xantia и Volkswagen Passat.

Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Александра Адотик, «Ситроен» двигался по улице Советской со стороны Пролетарской. Водитель пытался повернуть налево, на Интернациональную, и не пропустил встречный «ФВ Пассат». Машины столкнулись и получили механические повреждения. Без пострадавших.

Фото ОГАИ