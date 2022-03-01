Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Не пропустил при повороте. Авария на Советской

100 0

Не пропустил при повороте. Авария на Советской

В субботу, 26 февраля, на перекрестке Интернациональной и Советской столкнулись Citroen Xantia и Volkswagen Passat.

Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Александра Адотик, «Ситроен» двигался по улице Советской со стороны Пролетарской. Водитель пытался повернуть налево, на Интернациональную, и не пропустил встречный «ФВ Пассат». Машины столкнулись и получили механические повреждения. Без пострадавших.

Фото ОГАИ

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »