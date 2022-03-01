Не пропустил при повороте. Авария на Советской
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В субботу, 26 февраля, на перекрестке Интернациональной и Советской столкнулись Citroen Xantia и Volkswagen Passat.
Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Александра Адотик, «Ситроен» двигался по улице Советской со стороны Пролетарской. Водитель пытался повернуть налево, на Интернациональную, и не пропустил встречный «ФВ Пассат». Машины столкнулись и получили механические повреждения. Без пострадавших.
Фото ОГАИ
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