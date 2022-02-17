«Не профессия, а искусство» Мастер бобруйского торгово-экономического колледжа — о том, каково это быть официантом

Многие воспринимают профессию официанта «принеси-подай» и не подозревают насколько это творческая профессия, сколько тонкостей и хитростей она в себе таит. Сегодня профессия официанта очень популярна и является одной из самых востребованных.

Многие известные личности начинали свой трудовой путь именно с профессии официанта... Например, Мадонна продавала пончики, Дженифер Энистон работала в закусочной, Бред Питт – в ресторане быстрого питания.

Многие рестораторы заинтересованы в том, чтобы их персонал был квалифицированным, поэтому при подготовке кадров в УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж» учитывают требования ресторанов г. Бобруйска, а также ориентируются на мировые стандарты ресторанного сервиса.

Главное умение официанта – это уметь общаться с посетителем ресторана.

Официант обязан в совершенстве владеть всеми тонкостями ресторанного этикета. Кого обслужить в первую очередь: главного гостя-мужчину или его спутницу, очаровательную даму преклонного возраста или ее маленького внука.

Гости бывают требовательны, иногда их пожелания возмущают даже опытного администратора, но официант должен всегда выйти красиво из любой сложившейся ситуации, так как, именно, он создает атмосферу в зале и от того как поведет себя официант, зависит, вернется ли гость еще или уйдет в ресторан напротив.

Работа официанта по своей сути включает как минимум три составляющих - это наука, искусство и творчество одновременно. Наукой можно назвать эту работу потому, что некоторые параметры действительно можно измерить, просчитать, свести в таблицы. Что же касается творчества и искусства, то можно представить себе обеденный зал ресторана большой театральной сценой, где разворачивается настоящее театральное действо, в котором в роли зрителя выступает гость, а актеры-официанты, бармены, шеф-повар. Без творческого подхода к обслуживанию посетителей из официанта не выйдет классного профессионала. В зале приглушен свет, в луче прожектора у столика появляется официант. Итак, начинается волшебное представление… Творческий подход к работе официанта в целом- это умение убедить посетителя, что все делается только для него одного, что самое правильное, что он сделал, что пришел в этот ресторан. Преподнести деяние ярко и эффектно, сыграть свою роль.

Хороший официант должен обладать определенными качествами, такими как энергичность, трудолюбие, упорство в работе. Официанту нужно уметь быстро ориентироваться в ситуации, понять, как общаться с тем или иным посетителем, говорить быстрее или медленнее, с улыбкой или серьезно. Среди главных качеств – искусство убеждать, вера в свои возможности, любовь и уважение к людям.

Официант должен дать понять посетителю, что он готов искренне помочь, ни в коем случае не заискивая перед ним.

Сервировка стола должна занимать считанные минуты, ведь настоящий профи не задумывается, с какой стороны поставить пирожковую тарелку, а с какой положить нож для рыбы. Если вы думаете, что задача официанта только подать и убрать, то вы заблуждаетесь. Официанты являются связующим звеном между гостем и рестораном, предоставляющими еду: 90٪ всей информации о заведении, особенностях того или иного блюда посетитель получает из уст обслуживающего персонала. Поэтому знать специфику приготовления и подачи фирменных, национальных и традиционных блюд просто необходимо. Официанту также нужно прекрасно ориентироваться в меню и карте вин. Какое вино оттенит вкус мяса или придаст изюминку блюду, что лучше подавать к морепродуктам, птице – это лишь малая толика того, что должен знать официант, чтобы не случилось никаких конфликтов.

В часы-пик официант должен проявлять особую ловкость и координацию движений – ведь это совсем не просто курсировать в переполненном зале с тяжелым подносом в руках. При работе в зале на официанта ложится тройная нагрузка: эмоциональная, психологическая, физическая. Поэтому официант должен еще и иметь хорошее здоровье.

Он должен обладать и хорошей памятью на лица, чтобы не забыть, кого он обслуживает. Необходимое качество для этого сотрудника – наблюдательность. Чтобы не заставлять посетителя долго ждать следующего блюда или чека, чтобы не дать недобросовестным посетителям уйти, не заплатив, официант должен внимательно следить за каждым.

Большое значение имеет и общий уровень культуры. Остроумие, наличие чувства юмора, широкий кругозор будут только дополнительным бонусом при отборе официантов. Современные требования подразумевают знание официантами иностранного языка. Официант должен разбираться и в психологии. Известно немало случаев, когда только спокойствие и грамотный подход официантов, помогали избежать конфликтов на мероприятии.

Ведь в официанте должно быть все прекрасно…

Стрелкова Татьяна Владимировна, мастер производственного обучения БГТЭПТК