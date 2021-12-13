Не повторяйте чужих ошибок! Памятка рыбакам

Двое мужчин, в одном из районов Минской области, осуществляли ловлю рыбы в водоеме из надувной резиновой лодки в 20 метрах от берега под проводами пересекающей озеро воздушной линии напряжением 110 кВ, в результате приближения удилища к проводам были поражены электрическим током, пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Житель г. Минска при подходе к водоемам очистных сооружений вблизи в Минском районе с целью ловли рыбы двигался с разложенной удочкой в охранной зоне воздушной линии напряжением 110 кВ. При прохождении под проводами воздушной линии, рыбак приблизил удилище на недопустимое расстояние к одному из проводов воздушной линии и был смертельно поражен электрическим током.

Житель Барановичского района стоя на бетонном автомобильном мосту через реку, опираясь на металлическое ограждение, забрасывал в реку удочку с углепластиковым удилищем, при этом произошло приближение удилища к проводам воздушной линии напряжением 10 кВ на недопустимое расстояние, и рыбак был смертельно поражен электрическим током.

Находясь дома с матерью, двухлетний ребенок дотронулся на кухне до оголенных проводов розетки, установленной на подоконнике, в результате чего получил серьёзные термические ожоги.

Житель Брестской области - ученик 11 класса поднялся на шкаф комплектной трансформаторной подстанции и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям напряжением 10 кВ. В результате поражения электрическим током получил тяжелые ожоги 4 степени обеих рук.

Молодой человек, житель Витебской области отдыхал на берегу р. Западная Двина в компании друзей. Вероятно, для выполнения «экстремального селфи» поднялся на рядом расположенную металлическую опору воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям был смертельно поражен электрическим током.

Госэнергогазнадзор предупреждает !

Электроустановки опасны для жизни — поражение человека электротоком может произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям.

Для воздушных линий напряжением 10-35 кВ оно составляет менее 0,6 м, для воздушных линий 110 кВ – менее 1 м.

Всяческого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям.

Не стоит подвергать смертельной опасности поражения электрическим током свою жизнь и жизнь других людей.