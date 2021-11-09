Не по сезону теплая погода. Что будет с отоплением?

В Беларуси ноябрь стартовал не по сезону теплой погодой. В связи с этим многие жители Бобруйска стали задаваться вопросом: что будет с отоплением? Наш корреспондент обратился с этим вопросом Государственное объединение «Бобруйскжилкомхоз». Вот что ему ответили:

Подача теплоносителя для обеспечения потребителей тепловой энергией осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками на 2021/2022 г.г. В температурных графиках отражается зависимость температуры теплоносителя в системе отопления от температуры наружного воздуха.

Для принятия оперативных мер по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в условиях повышения температуры наружного воздуха и на основании решения республиканской оперативной группы для обеспечения рационального режима теплоснабжения от 22 сентября 2021 г. №18 «О режиме работы систем теплоснабжения в отопительный период 2021/2022 года»» при устоявшихся (прогнозируемых) положительных температурах наружного воздуха плюс 4°С и выше в течение трех суток работа систем теплоснабжения жилищного фонда переводится в режим «протапливания».

Отключение подачи тепловой энергии на жилищный фонд в ноябре 2021 года не планируется, так как жилой фонд оснащен системами автоматического регулирования, установленными в тепловых узлах жилых домов или центральных тепловых пунктах, которые — настроены на поддержание температуры воздуха в квартирах согласно социальному стандарту — не ниже 18 °С. При повышении температуры наружного воздуха система регулирования автоматически ограничивает поступление теплоносителя в систему отопления дома.

Количество потребленной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в жилых домах. В случае отсутствия прибора учета тепловой энергии количество тепловой энергии определяется исходя из нормативов на отопление квадратного метра общей площади жилых помещений и подогрев | кубического метра воды, установленных местными исполнительными и распорядительными органами.

Подготовил Виктор ЧАБАН.