Не первый год замужем. Советы бобруйчан, как сохранить брак. А когда лучше не надо

Одна семья отмечает рубиновый юбилей, а вторая рассыпается через месяц после подсчета свадебных денег. В одной семье скандалы и ссоры вместо завтрака, а у других – идиллия и взаимопонимание. Кто-то спит на разных кроватях, но называет себя семьей, а иные вроде и ночуют вместе, но считают друг друга чужими людьми. Сорваться или промолчать? Проглотить обиду или высказать все, что накопилось? Молча хлопнуть дверью или показательно перебить всю посуду? Попросить прощения или затаить обиду? И наконец, самое главное – терпеть или не терпеть? Что самое важное в семейных отношениях и когда спасать семью уже поздно, рассказывают бобруйчане.
Александр Федоров:
– Спустя 15 лет брака главное – говорить жене, что она прекрасна, даже если только проснулась и выглядит как гусеница. Ну а вообще годы брака забирают у людей умение радоваться мелочам и замечать эти мелочи. Люди перестают говорить, перестают слушать. Все проблемы, из-за которых впоследствии распадается брак, появляются из-за одного малюсенького повода, из одной маленькой ошибки, разгораются из едва тлеющей искры. Нужно уметь вовремя заметить изменения, и тогда велик шанс прожить вместе всю жизнь. Мы с Марией тоже люди: иногда ссоримся, иногда ругаемся, можем даже хорошенько поскандалить, если повод подворачивается. Но знаете, что? Всегда нужно помнить, за что вы полюбили человека, и никогда этого не забывать. В порыве гнева можно наговорить и услышать много всякого. Но вспомните человека, который поселился в вашем сердце много лет назад: он все тот же, все такой же. Любите его, пока есть возможность!
Ксения Гладкова:
– Мое мнение: если семья распалась не в результате появления соперницы, большая «заслуга» в этом жены. Именно женщина – настоящая хранительница очага, именно от ее неиссякаемого терпения зависит, просуществует семья год или 20 лет, как в моем случае. Тут стоит оговориться, что это все только при наличии чувств. Я своего мужа люблю, иначе бы давно свинтила. И не остановили бы меня ни дети, ни кредиты, ни проблемы с жилплощадью.
Много можно дать советов, но, пожалуй, самый важный – в семье не должно быть командира. Вы не в армии. Совместная жизнь, в которой один из партнеров постоянно пытается командовать, указывает и морально подавляет другого, никогда не принесет счастья. Если в молодом возрасте кто-то из двоих еще готов закрыть на это глаза, то зрелый человек вряд ли захочет терпеть подобное отношение. Мой супруг точно бы не стал терпеть. Да и я бы не выдержала. Мы не подчиненные, мы равноправные половины одного целого.
Равенство и взаимное уважение — одни из главных секретов счастливых отношений, я так считаю. У нас в семье нет четкого лидера, каждый одинаково важен и одинаково решает судьбу любого совместного семейного момента. И даже если что-то не получается, то нет вот этого «ну я же говорила!» или «так и знала, что тебе это доверять не следовало!»
Вероника и Тимофей Дубинины:
– 22 сентября 2020 года мы отметили тридцатую годовщину свадьбы. Когда мы пытаемся сформулировать секреты своей счастливой жизни, то теряется какой-то тайный смысл любви. Всю жизнь мы прожили, преодолевая трудности. Вместе, сообща. Мы никогда не просили друг друга о помощи и поддержке – это было само собой разумеющееся. Пока я училась в аспирантуре, мой драгоценный муж сидел с тремя детьми, помогал по дому и во всем меня поддерживал. Через несколько лет и он занялся наукой, и тогда уже пришел мой черед уделять больше времени дому и детям. У нас всегда было много друзей, мы всегда жили по принципу взаимовыручки и поддержки. Мы и сегодня стараемся жить активной жизнью: любим посещать театры, выставки, музеи, путешествуем по стране. До весны этого года мы посещали занятия танцами, это очень помогает оставаться бодрыми и активными!
Ольга Ершова:
— Чтобы семья была счастливой, между мужем и женой должны быть любовь, уважение, взаимопонимание. Нужно помогать друг другу, не забывать проявлять заботу и внимание. Это, на первый взгляд, незаметный, но очень важный каждодневный труд.
Для любой крепкой супружеской пары самое большое счастье – дети. У нас их трое, семья большая. И наше родительское счастье прежде всего в их улыбках и счастливых глазах. Главное, чтобы детки были здоровы. И, конечно, ребенку очень важно жить в любящей семье, где его ценят и всегда поддержат.
Желаю каждому встретить человека, с которым каждый день будет счастливым и который всегда поддержит в трудной ситуации!
Марина Константинова:
– Не спешите под венец. Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Успеете. Посмотрите на человека, с которым вы собираетесь (в идеале) прожить всю жизнь. Поживите с ним без брака пару лет, куда все так торопятся? Всех проблем можно избежать, если попробовать пробную версию семьи.
И обратная ситуация. Если вы видите: все, дальше так жить нельзя, что тянете семейную лямку только ради кого-то, то это не жизнь. Если нет чувств, это не семья. Если нет возможности ее сохранить, незачем пинать ногами хладный труп. Если есть возможность – уходите. Мы не живем по 500 лет, наша жизнь очень коротка. Когда ее еще жить, как не сейчас? И зачем ее проживать вместе с нелюбимыми?
Николай Григорьев:
– Познакомившись с будущей супругой ближе, я как-то задал ей давно мучивший меня вопрос: «Я не могу понять, ты красивая и умная женщина, а у тебя за плечами два неудачных брака. Почему тебе так не везло с мужьями? В чем причина? Это ведь довольно подозрительно». «Мне очень везло с мужьями, – ответила она, – и от каждого из них я родила по ребенку. Они были замечательными мужчинами, правда. Но каждый мой брак начинал распадаться, после того как я начинала засыпать, не помирившись с мужем».
Мы живем вместе уже 11 лет. Я скажу так: если вам кто-то говорит, что прожил семейную жизнь, ни разу не поругавшись, он нагло врет. Ругаются все, но мирятся далеко не все. Мы с супругой умеем признавать ошибки. У нее за плечами «бракованный» стаж в два захода, а у меня – желание делать человека рядом со мной счастливым и быть счастливым самому. И даже когда волна находит на камень, мы точно знаем, что помиримся. Но никогда не ляжем спать чужими людьми.
Виктория Самсонова:
– У нас с мужем было три этапа совместной жизни. Первые три года идеальной жизни, как в сериалах. Ужасные пару лет, когда я думала, что все, конец. А затем разбор ошибок и работа над ними. И вот уже 16 лет, как мы вместе. Проблемы есть, но это пыль для семейного счастья. Что мы вынесли, поговорив: сколько бы лет ни продлился брак, каждый из супругов имеет право на кусочек личного пространства, которое может проявляться по-разному. Кому-то надо часик поиграть в компьютерные игры без выноса мозга. Кому-то надо иметь собственный счет-копилку-заначку, и так далее. Мы пришли к выводу, что не рабы друг другу. Мы – личности и можем иметь личное пространство. Перестали совать руку в кошелек второй половинки, прекратили мониторить личное общение. Начали уважать право побыть с друзьями и перестали требовать детальный отчет.
Прекратили душить своей любовью. И все как-то само собой наладилось, а вы знаете, когда быт вокруг не душит, человека видно намного лучше, и сам он намного лучше.
Ольга Понасенкова:
– Мы с мужем открыто выражаем свои чувства, и это, на мой взгляд, главное и основополагающее правило счастливой семьи: обнимаем друг друга, целуем и говорим слова любви. Если я устала, то вполне могу просто подойти и сесть к нему на колени. Это происходит не по расписанию или договоренности, а по потребности — у нас она ежедневная.
Многие близкие люди отмечают, что в повседневной жизни мы очень нежны друг с другом. Некоторых это умиляет или удивляет. Я считаю, что прикосновения необходимы, потому что помогают сохранять теплые и искренние чувства.
Мне нравится, что я могу в любой момент приобнять своего мужа, погладить по голове или поцеловать и он ответит мне тем же.
То же касается и заботы, которая должна быть регулярной, а не только по праздникам или когда один из партнеров заболел. У нас забота проявляется в простых вещах: я готовлю мужу завтрак, а он каждое утро отвозит меня на работу. Затем в течение дня мы созваниваемся, чтобы просто спросить, как дела. Если супруг возвращается с работы в то же время, что и я, то обязательно звонит и интересуется, какие у меня планы – может, стоит за мной заехать. Ежедневное проявление любви друг к другу просто необходимо, чтобы оставаться близкими людьми на протяжении долгого времени.
Наталья и Семен Барановы:
– Мы с дедом уже почти 40 лет вместе. Бывало иногда, что я его хотела придавить или прибить, могла в сердцах сказать «чтоб тебя волки съели», но у кого ни спроси, все знают, как хорошо мы живем. Не знаю, есть ли любовь в нашем возрасте, но то, что есть уважение и привычка, однозначно. Сломать легче, чем построить. Мы столько лет вместе, что уже стали похожи друг на друга и можем общаться без слов. Если его не станет, пропадет часть меня. Желаю всем, чтобы их вторые половинки были такие же, как мой муж, – необходимые. Держите друг друга за руку крепко, ведь бог не просто так сводит людей.