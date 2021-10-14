Не первый год замужем. Советы бобруйчан, как сохранить брак. А когда лучше не надо

Александр Федоров:

– Спустя 15 лет брака главное – говорить жене, что она прекрасна, даже если только проснулась и выглядит как гусеница. Ну а вообще годы брака забирают у людей умение радоваться мелочам и замечать эти мелочи. Люди перестают говорить, перестают слушать. Все проблемы, из-за которых впоследствии распадается брак, появляются из-за одного малюсенького повода, из одной маленькой ошибки, разгораются из едва тлеющей искры. Нужно уметь вовремя заметить изменения, и тогда велик шанс прожить вместе всю жизнь. Мы с Марией тоже люди: иногда ссоримся, иногда ругаемся, можем даже хорошенько поскандалить, если повод подворачивается. Но знаете, что? Всегда нужно помнить, за что вы полюбили человека, и никогда этого не забывать. В порыве гнева можно наговорить и услышать много всякого. Но вспомните человека, который поселился в вашем сердце много лет назад: он все тот же, все такой же. Любите его, пока есть возможность!

Ксения Гладкова:

– Мое мнение: если семья распалась не в результате появления соперницы, большая «заслуга» в этом жены. Именно женщина – настоящая хранительница очага, именно от ее неиссякаемого терпения зависит, просуществует семья год или 20 лет, как в моем случае. Тут стоит оговориться, что это все только при наличии чувств. Я своего мужа люблю, иначе бы давно свинтила. И не остановили бы меня ни дети, ни кредиты, ни проблемы с жилплощадью.

Много можно дать советов, но, пожалуй, самый важный – в семье не должно быть командира. Вы не в армии. Совместная жизнь, в которой один из партнеров постоянно пытается командовать, указывает и морально подавляет другого, никогда не принесет счастья. Если в молодом возрасте кто-то из двоих еще готов закрыть на это глаза, то зрелый человек вряд ли захочет терпеть подобное отношение. Мой супруг точно бы не стал терпеть. Да и я бы не выдержала. Мы не подчиненные, мы равноправные половины одного целого.

Равенство и взаимное уважение — одни из главных секретов счастливых отношений, я так считаю. У нас в семье нет четкого лидера, каждый одинаково важен и одинаково решает судьбу любого совместного семейного момента. И даже если что-то не получается, то нет вот этого «ну я же говорила!» или «так и знала, что тебе это доверять не следо­вало!»

Вероника и Тимофей Дубинины:

– 22 сентября 2020 года мы отметили тридцатую годовщину свадьбы. Когда мы пытаемся сформулировать секреты своей счастливой жизни, то теряется какой-­то тайный смысл любви. Всю жизнь мы прожили, преодолевая трудности. Вместе, сообща. Мы никогда не просили друг друга о помощи и поддержке – это было само собой разумеющее­ся. Пока я училась в аспирантуре, мой драгоценный муж сидел с тремя детьми, помогал по дому и во всем меня поддерживал. Через несколько лет и он занялся наукой, и тогда уже пришел мой черед уделять больше времени дому и детям. У нас всегда было много друзей, мы всегда жили по принципу взаимовыручки и поддержки. Мы и сегодня стараемся жить активной жизнью: любим посещать театры, выставки, музеи, путешествуем по стране. До весны этого года мы посещали занятия танцами, это очень помогает оставаться бодрыми и активными!

Ольга Ершова:

— Чтобы семья была счастливой, между мужем и женой должны быть любовь, уважение, взаимопонимание. Нужно помогать друг другу, не забывать проявлять заботу и внимание. Это, на первый взгляд, незаметный, но очень важный каждодневный труд.

Для любой крепкой супружеской пары самое большое счастье – дети. У нас их трое, семья большая. И наше родительское счастье прежде всего в их улыбках и счастливых глазах. Главное, чтобы детки были здоровы. И, конечно, ребенку очень важно жить в любящей семье, где его ценят и всегда поддержат.

Желаю каждому встретить человека, с которым каждый день будет счастливым и который всегда поддержит в трудной ситуации!

Марина Константинова:

– Не спешите под венец. Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Успеете. Посмот­рите на человека, с которым вы собираетесь (в идеале) прожить всю жизнь. Поживите с ним без брака пару лет, куда все так торопятся? Всех проблем можно избежать, если попробовать пробную версию семьи.

И обратная ситуация. Если вы видите: все, дальше так жить нельзя, что тянете семейную лямку только ради кого-то, то это не жизнь. Если нет чувств, это не семья. Если нет возможности ее сохранить, незачем пинать ногами хладный труп. Если есть возможность – уходите. Мы не живем по 500 лет, наша жизнь очень коротка. Когда ее еще жить, как не сейчас? И зачем ее проживать вместе с нелюбимыми?

Николай Григорьев:

– Познакомившись с будущей супругой ближе, я как-то задал ей давно мучивший меня вопрос: «Я не могу понять, ты красивая и умная женщина, а у тебя за плечами два неудачных брака. Почему тебе так не везло с мужьями? В чем причина? Это ведь довольно подозрительно». «Мне очень везло с мужьями, – ответила она, – и от каждого из них я родила по ребенку. Они были замечательными мужчинами, правда. Но каждый мой брак начинал распадаться, после того как я начинала засыпать, не помирившись с мужем».

Мы живем вместе уже 11 лет. Я скажу так: если вам кто-то говорит, что прожил семейную жизнь, ни разу не поругавшись, он нагло врет. Ругаются все, но мирятся далеко не все. Мы с супругой умеем признавать ошибки. У нее за плечами «бракованный» стаж в два захода, а у меня – желание делать человека рядом со мной счастливым и быть счастливым самому. И даже когда волна находит на камень, мы точно знаем, что помиримся. Но никогда не ляжем спать чужими людьми.

Виктория Самсонова:

– У нас с мужем было три этапа совместной жизни. Первые три года идеальной жизни, как в сериалах. Ужасные пару лет, когда я думала, что все, конец. А затем разбор ошибок и работа над ними. И вот уже 16 лет, как мы вместе. Проблемы есть, но это пыль для семейного счастья. Что мы вынесли, поговорив: сколько бы лет ни продлился брак, каждый из супругов имеет право на кусочек личного пространства, которое может проявляться по-разному. Кому-то надо часик поиграть в компьютерные игры без выноса мозга. Кому-то надо иметь собственный счет-копилку-заначку, и так далее. Мы пришли к выводу, что не рабы друг другу. Мы – личности и можем иметь личное пространство. Перестали совать руку в кошелек второй половинки, прекратили мониторить личное общение. Начали уважать право побыть с друзьями и перестали требовать детальный отчет.

Прекратили душить своей любовью. И все как-то само собой наладилось, а вы знаете, когда быт вокруг не душит, человека видно намного лучше, и сам он намного лучше.

Ольга Понасенкова:

– Мы с мужем открыто выражаем свои чувства, и это, на мой взгляд, главное и основополагающее правило счастливой семьи: обнимаем друг друга, целуем и говорим слова любви. Если я устала, то вполне могу просто подойти и сесть к нему на колени. Это происходит не по расписанию или договоренности, а по потребности — у нас она ежедневная.

Многие близкие люди отмечают, что в повседневной жизни мы очень нежны друг с другом. Некоторых это умиляет или удивляет. Я считаю, что прикосновения необходимы, потому что помогают сохранять теплые и искренние чувства.

Мне нравится, что я могу в любой момент приобнять своего мужа, погладить по голове или поцеловать и он ответит мне тем же.

То же касается и заботы, которая должна быть регулярной, а не только по праздникам или когда один из партнеров заболел. У нас забота проявляется в простых вещах: я готовлю мужу завтрак, а он каждое утро отвозит меня на работу. Затем в течение дня мы созваниваемся, чтобы просто спросить, как дела. Если супруг возвращается с работы в то же время, что и я, то обязательно звонит и интересуется, какие у меня планы – может, стоит за мной заехать. Ежедневное проявление любви друг к другу просто необходимо, чтобы оставаться близкими людьми на протяжении долгого времени.

Наталья и Семен Барановы:

– Мы с дедом уже почти 40 лет вместе. Бывало иногда, что я его хотела придавить или прибить, могла в сердцах сказать «чтоб тебя волки съели», но у кого ни спроси, все знают, как хорошо мы живем. Не знаю, есть ли любовь в нашем возрасте, но то, что есть уважение и привычка, однозначно. Сломать легче, чем построить. Мы столько лет вместе, что уже стали похожи друг на друга и можем общаться без слов. Если его не станет, пропадет часть меня. Желаю всем, чтобы их вторые половинки были такие же, как мой муж, – необходимые. Держите друг друга за руку крепко, ведь бог не просто так сводит людей.