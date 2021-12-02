Не оставлять транспорт у края проезжей части просит ГАИ водителей

Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей, а любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

- Помните, что при выпадение осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей могут стать дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками, - отмечают в ГАИ.

Сотрудники ГАИ рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

- Чтобы не создавать помех в работе дорожно-коммунальных служб и снегоуборочной техники, не оставляйте свой транспорт у края проезжей части.