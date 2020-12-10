Не останьтесь в стороне: поисковому клубу «Виккру» нужна финансовая помощь

В Могилевской области, Бобруйске и Бобруйском районе выстроена и проводится целенаправленная и систематическая работа по увековечению памяти защитников Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, на постоянном контроле находится состояние воинских захоронений. Большой вклад в установление имен неизвестных воинов и поиск воинских захоронений и мест ранее неизвестных сражений осуществляет областной историко-патриотический клуб «Виккру».

На территории города Бобруйска и Бобруйского района действует его структурное подразделение — общественное объединение «Поисковый отряд «Обелиск» 92/1 г. Бобруйска».

Среди наиболее известных дел Могилевских поисковиков за последние годы — поиск и установление судеб экипажей 5 советских самолетов, пропавших без вести на территории Могилевщины; инициатива по присвоению улицам Могилева имен Героев обороны города Григория Златоустовского, Николая Терехина, Якова Слепокурова. По инициативе штаба клуба и при государственном финансировании в области установлено 30 памятников и мемориальных знаков погибшим бойцами командирам Красной Армии. Совместно с Чаусским райисполкомом на реке Проня установлен первый в Беларуси памятный знак советским штрафным подразделениям, геройски сражавшимся здесь в 1943-1944 годах. Поисковики и реконструкторы клуба принимали активное участие в съемках художественных фильмов «Днепровский рубеж», «Брестская крепость», «Сталинград», участвовали в написании сценариев и съемках 10 документальных фильмов на военно-историческую тематику о событиях на Могилевщине и в Беларуси.

За годы деятельности клуба по архивам выявлены имена более 21000 солдат и командиров Красной Армии, считавшихся пропавшими без вести. Во время поисковых экспедиций совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных Сил Республики Беларусь из земли подняты и торжественно перезахоронены останки 1150 человек, из них по посмертным медальонам, наградам и личным вещам установлены имена 76 воинов, погибшим при обороне и освобождении области.

В течение 2010-2020 годов при проведении архивно-исследовательских и полевых поисковых работ на территории города Бобруйска и Бобруйского района во взаимодействии с общественным объединением «Поисковый отряд «Обелиск» 92/1 г. Бобруйска выявлены и паспортизированы 4 неучтенных воинских захоронения, вновь установлены места захоронений 602 защитников Отечества и жертв войн, увековечены фамилии 289 советских воинов, организованы 6 церемоний перезахоронения 105 защитников Отечества и 239 жертв войны в д. Новая Шараевщина, д. Величково, д. Барановичи-3, д. Мирадино и д.Роксолянка, 2 церемонии передачи останков защитников Отечества по ходатайству родственников в Российскую Федерацию (Ульяновская и Саратовская области).

Все расходы на организацию и проведение поисковых экспедиций по Могилевщине (питание участников, транспортные расходы, приобретение специального оборудования и снаряжения) осуществляются, как правило, за счет личных средств участников.

Уважаемые жители города Бобруйска и Бобруйского района!

Принимая во внимание актуальность и значимость проводимой клубом работы, обращаемся к Вам с просьбой принять участие в сборе средств для обеспечения на высоком уровне дальнейшей деятельности МОИППК «Виккру» и его структурных подразделений.

Расчетный счет для перечисления пожертвований:

BY91 АКВВ 3015 0427 4730 8700 0000 в филиале № 700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО AKBBBY21700 УНП 790612863.

212030, Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Пожарный, 7.

Контактные телефоны: +375 29 645 67 97, 8 (0222) 42-17-97. Общественное объединение «Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру».