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Профилактика

Не нарушай правила пожарной безопасности!

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Не нарушай правила пожарной безопасности!

Согласно ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Гражданам не допускается:

  • совершать действия, способные привести к возникновению пожара;

1.2.оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенерирующие аппараты (если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них), курить папиросы, сигары, сигареты, сигариллы (сигариты) и подобные табачные изделия в кровати или ином месте для сна, а также выбрасывать их и спички непотушенными, в том числе из оконных проемов, с балконов (лоджий) жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории.

За нарушение таких правил предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа до 5 базовых величин.

Соблюдая простые правила, вы сбережете свой кошелек, имущество и жизнь!

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