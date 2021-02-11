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Профилактика

Не доводить до точки кипения!

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Не доводить до точки кипения!

В средствах массовой информации появляется информация о взрывах бытовых отопительных котлов. В лучшем случае, это выбитые стекла, в худшем – разрушение конструкции зданий  и  причинение вреда жизни и здоровью людей.

Преобладающей причиной, по которой взрываются котлы, является замерзание элементов системы отопления (расширительные баки, трубопроводы системы отопления), расположенных в неотапливаемых помещениях дома и как следствие прекращение циркуляции теплоносителя. Горение топлива не прекращается, внутри котла закипает вода, давление пара начинает быстро расти в замкнутом пространстве и по достижении критической точки  прочности металла происходит взрыв.

Для предотвращения  данной ситуации необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Перед началом отопительного периода и запуском котла нужно:

– промыть систему отопления и выполнить заполнение водой;

– проверить герметичность системы;
– выполнить развоздушивание системы отопления;

– проверить наличие и исправность предохранительной арматуры (предохранительного клапана);
– проверить состояние тепловой изоляции  находящиеся в неотапливаемых помещениях трубопроводов и расширительного бака.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

– провести осмотр дымовых труб и каналов дымоходов, убедиться в отсутствии  закупорок;

– удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;
– убедиться, что запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах открыты;
– до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака.

Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети - это свидетельствует о замерзании либо закупорке системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:
– прекратите подачу топлива в котел;
– удалите остатки топлива из котла в безопасное место и залить водой;

– определите причину неисправности.

 

Бобруйское межрайонное отделение филиала                     

ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области

 

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