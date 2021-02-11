Не доводить до точки кипения!

В средствах массовой информации появляется информация о взрывах бытовых отопительных котлов. В лучшем случае, это выбитые стекла, в худшем – разрушение конструкции зданий и причинение вреда жизни и здоровью людей.
Преобладающей причиной, по которой взрываются котлы, является замерзание элементов системы отопления (расширительные баки, трубопроводы системы отопления), расположенных в неотапливаемых помещениях дома и как следствие прекращение циркуляции теплоносителя. Горение топлива не прекращается, внутри котла закипает вода, давление пара начинает быстро расти в замкнутом пространстве и по достижении критической точки прочности металла происходит взрыв.
Для предотвращения данной ситуации необходимо соблюдать следующие рекомендации.
Перед началом отопительного периода и запуском котла нужно:
– промыть систему отопления и выполнить заполнение водой;
– проверить герметичность системы;
– выполнить развоздушивание системы отопления;
– проверить наличие и исправность предохранительной арматуры (предохранительного клапана);
– проверить состояние тепловой изоляции находящиеся в неотапливаемых помещениях трубопроводов и расширительного бака.
С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:
– провести осмотр дымовых труб и каналов дымоходов, убедиться в отсутствии закупорок;
– удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;
– убедиться, что запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах открыты;
– до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака.
Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети - это свидетельствует о замерзании либо закупорке системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается.
Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:
– прекратите подачу топлива в котел;
– удалите остатки топлива из котла в безопасное место и залить водой;
– определите причину неисправности.
Бобруйское межрайонное отделение филиала
ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области