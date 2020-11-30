Не допустить насилия – сохранить семью!

СЕМЬЯ – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю существования, но не всем удается ее сохранить.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»).

За совершение НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ предусмотрена ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,

в том числе уголовная:

Ежегодно в области регистрируется в среднем 12 тысяч сообщений о конфликтах в сфере семейно-бытовых отношений и лишь в среднем 8 тысяч лиц совершивших насилие в семье привлекается к административной ответственности предусмотренной статьей 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия). Ответственность за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или административный арест.

Кроме того регистрируется около 100причинений легкого телесного повреждения (статья 153 Уголовного кодекса, наказывается вплоть до ареста на срок до трех месяцев) со стороны членов семьи и близких.

За истязание родных, то есть умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев к наказанию до пяти лет лишения свободы осуждается более 150 семейных «скандалистов».

Насилию, сопряженным с умышленным причинением менее тяжкого телесного повреждения (наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) подвергаются примерно 20 потерпевших, столько же – насилию с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения (наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).

Ежегодно в области в среднем 15 человек погибают от рук близких людей.Убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Не допускайте насилие в любом его проявлении. Помните: каждое преступление обязательно влечет заслуженное и справедливое наказание, а сожалеть о случившемся будет уже поздно.

Остановить насилие в Ваших силах.

НЕ ДОПУСТИТЬ НАСИЛИЯ – СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ!

Все люди имеют право на жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ (Всеобщая Декларация прав человека, принята Организацией Объединенных Наций в 1948 г.).

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

В подавляющем большинстве случаев жертвами насилия в семье становятся женщины. В супружеских или партнерских отношениях могут присутствовать как все виды насилия, так и некоторые из них. Все пары и семьи спорят, но спор может перерасти в ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, если Ваш партнер выбирает насильственные способы разрешения конфликта.

Как не стать жертвой домашнего тирана? Что делать, если в Вашей семье уже имеет место насилие?

1. Если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру.

2. Попросите соседей, которым Вы больше других доверяете, чтобы они вызывали милицию, если услышат из Вашей квартиры крики.

3. В случае же, если Вы не можете выйти из квартиры, необходимо:

- запереться в ванной с телефоном и попытаться вызвать милицию;

- позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на помощь;

- открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих;

- если Вам удалось попасть на лестничную площадку, то звоните во все двери, зовите на помощь. Даже если никто не выйдет, это может остудить нападающего, а у Вас будут свидетели в случае, если вы обратитесь в милицию.

В РЕШЕНИИ проблем НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ Вам ПОМОГУТ:

Правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь семейной жестокости, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102.

Территориальные центры социального обслуживания населения. По фактам совершения насилия в семье Вы можете обратиться за помощью (психологической, юридической, материальной, в предоставлении временного пребывания и другой):

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 - территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска, тел. 72-73-77

ул. К. Либкнехта, д.58 - территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска, тел. 72-02-45

Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью, зафиксируйте побои. В дальнейшем заключение врача поможет наказать преступника.

Также можно обратиться по телефону общенациональной «горячей» линии 8-801-100-8-801 (Анонимно, ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Звонок со стационарного телефона бесплатный).

Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. Помните: в 95 % случаев, если насилие уже имело место, оно повториться.

Вы не одиноки – есть люди, которые готовы оказать Вам помощь и поддержать Вас.

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ!

Бобруйский городской исполнительный комитет