Не догуляли: двое бобруйчан вынесли спиртное и еду для дальнейшего застолья
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В Бобруйске наряд охраны, выбывший на срабатывание тревожной сигнализации магазина шаговой доступности, установил, что двое неизвестных открыто похитили алкоголь и продукты, после чего попытались скрыться.
Бдительные работники маркета не дали уйти горе-покупателям до приезда милиции.
Задержанным 20 и 24 года. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения (1,9 и 2,1 промилле), ранее привлекались к административной ответственности.
В отношении 20-летнего бобруйчанина по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
ОИиОС, по информации Бобруйского ОДО
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