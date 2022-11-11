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Происшествия

Не догуляли: двое бобруйчан вынесли спиртное и еду для дальнейшего застолья

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Не догуляли: двое бобруйчан вынесли спиртное и еду для дальнейшего застолья

В Бобруйске наряд охраны, выбывший на срабатывание тревожной сигнализации магазина шаговой доступности, установил, что двое неизвестных открыто похитили алкоголь и продукты, после чего попытались скрыться.

Бдительные работники маркета не дали уйти горе-покупателям до приезда милиции.

Задержанным 20 и 24 года. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения (1,9 и 2,1 промилле), ранее привлекались к административной ответственности.

В отношении 20-летнего бобруйчанина по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

ОИиОС, по информации Бобруйского ОДО

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