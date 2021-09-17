Не быть беспечными. Как правильно эксплуатировать электроприборы?

Количество разнообразных электроприборов в современных квартирах и домах растёт с каждым годом, ведь прогресс не стоит на месте. Нынешние электроприборы удобны в обращении, более эффективны и, как правило, выгодны экономически. Ежедневное использование бытовой техники облегчает жизнь каждому, однако многие забывают, что ее эксплуатация, прежде всего, должна быть безопасной! Ведь случаи возгорания оставленных без присмотра, включенных в сеть электроприборов, ежегодно составляют около 15% всех пожаров. По статистике с начала года по причине нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования уже произошло 46 пожаров.

Микроволновая печь, телевизор, компьютер, подзарядное устройство, стиральная машина – это лишь небольшой перечень электроприборов, которые зачастую остаются включенными в розетку, в то время как «их владельцы» находятся на работе! Людей сложно убедить в том, что перегружать электрическую сеть, оставлять электроприборы в режиме «ожидания», использовать неисправные электроприборы крайне опасно. По каким-то причинам люди до сих пор думают, что выключить электроприбор и оставить его в «режиме ожидания» – это одно и то же. Например, для того, чтобы выключить телевизор либо компьютер, необходимо всего лишь нажать кнопку на пульте либо экране. Последствия такой беспечности могут привести не только к нарушению работы техники, но и к более печальному исходу…

С постоянным ростом различных гаджетов, особого внимания заслуживают подзарядные устройства. Для обычного человека стало нормой, уходя из квартиры сутками оставлять зарядное устройство в розетке, ведь так гораздо проще и удобнее. Однако, оно все равно остается под напряжением и потребляет электроэнергию со всеми возможными последствиями. Помните, заряжать любые гаджеты нужно только в вашем присутствии, а зарядив, обязательно вынуть из розетки подзарядное устройство. Ведь, оставляя его в розетке, мы и не задумываемся над тем, что в сетях бывают скачки напряжения. Ваше устройство может не только задымиться, но и стать причиной пожара.

Каждый раз, используя бытовую технику, не забывайте о том, что это электрооборудование при неправильной эксплуатации может быть опасным. Светящаяся лампочка у телевизора, компьютера и любой другой техники – это небезопасный режим работы электроприбора, поэтому, выходя из дома или ложась спать, отключайте все источники электричества из сети.

Принципы безопасного использования электроприборов в быту:

Не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Уходя из дома не оставляйте электроприборы в «режиме ожидания» (телевизоры, микроволновые печи, мультиварки, подзарядные устройства, ноутбуки и т.д.). При эксплуатации электроприборов соблюдайте «Инструкцию по применению». Не используйте электроприборы не по назначению! Периодически проверяйте исправность электропроводки;

Запрещается:

- вешать бумажные абажуры на электролампочки;

- пользоваться неисправными электроприборами;

- оставлять электрообогреватели включенными на ночь;

- оставлять без присмотра электроприборы (утюг, плойку, фен и т.д.), подключенные к сети.

Берегите себя и свой дом от пожара!