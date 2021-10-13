Не будьте варварами на водоёмах

Самым варварским способом браконьерства является багрение рыбы. Людей, специализирующихся на этом способе добычи, можно назвать только живодерами.

В последние годы к «электронщикам» и «сеточникам» присоединяются профессиональные живодеры. Сетью или электроудочкой велик риск попасть в руки инспекторам, поэтому любители легкой наживы, под видом законопослушных рыболовов таскают рыбу за брюхо, хвосты и другие части. Если рыбе и удастся избежать браконьерских крючков, то очень дорогой ценой, а чаще ценою своей жизни.

Основной всплеск этого вида браконьерства наблюдается осенью и в начале зимы, когда рыба сбивается в плотные стаи и становится на зимовку на зимовальные ямы.

По действовавшим до 2005 года Правилам рыболовства в период с 1 октября по 15 апреля на зимовальных ямах любительская ловля рыбы была запрещена, однако в настоящее время данное ограничение относится только к промысловому лову рыбы. Любителям-рыболовам ловить рыбу на зимовальных ямах не запрещено.

Сложно отличить законопослушного рыболова от рыболова-браконьера, специализирующегося на багрении. Перечень зимовальных ям обширен, и ежедневно сложно держать под контролем каждую яму. Инспекция активно работает в данном направлении, взаимодействуя с неравнодушными рыболовами, которые сообщают о подобных фактах.

Следует помнить, что согласно ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь добыча рыбы или других водных животных запрещенными орудиями и способами, а равно попытка такой добычи влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, нарушителю также придется заплатить за каждую незаконно добытую особь, независимо от веса и размера.

За дополнительной информацией обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая 49 а тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Начальник Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира С.А. Зарецкий