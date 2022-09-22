НЦИС объявил конкурс для школьников в сфере интеллектуальной собственности

Национальный центр интеллектуальной собственности приглашает школьников принять участие в конкурсе по интеллектуальной собственности.

«Конкурс «Открывая мир интеллектуальной собственности» предполагает совмещение образовательного и соревновательного элементов для распространения знаний в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования учащихся к прослушиванию предлагаемых лекционных материалов. Целевая аудитория конкурса – учащиеся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования Беларуси. При этом приветствуется участие в конкурсе учащихся учреждений образования и других классов», – рассказали в Центре.

Победителей конкурса ждут ценные призы, отметили организаторы. Будут также представлены две дополнительные номинации – «Лучший наставник» и «Лучшая школа».

Конкурс проводится с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Организаторами выступают НЦИС, Министерство образования, Государственный комитет по науке и технологиям и Совет молодых ученых НЦИС. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте НЦИС.

БелТА