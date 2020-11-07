Названы повышающие настроение продукты

Соломатина отметила, что для получения витамина B следует включить в рацион продукты со сложными углеводами — цельнозерновые крупы, хлеб грубого помола или с отрубями, овсянку, гречку. Также она рекомендовала не исключать из рациона мясо. При этом если красное мясо можно есть два-три раза в неделю, то основной упор следует делать на курицу и индейку, которые богаты цинком.