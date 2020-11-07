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Detox

Названы повышающие настроение продукты

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Названы повышающие настроение продукты
Диетолог Елена Соломатина в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, какие продукты помогут поднять настроение.
По ее словам, улучшить эмоциональное состояние можно с помощью пищи с высоким содержанием витаминов B и D, а также магния, цинка и йода.
Соломатина отметила, что для получения витамина B следует включить в рацион продукты со сложными углеводами — цельнозерновые крупы, хлеб грубого помола или с отрубями, овсянку, гречку. Также она рекомендовала не исключать из рациона мясо. При этом если красное мясо можно есть два-три раза в неделю, то основной упор следует делать на курицу и индейку, которые богаты цинком.

"В индейке большое количество триптофана, предшественника серотонина то есть, гормона удовольствия", — объяснила врач.

Помимо этого, Соломатина посоветовала есть бананы, которые богаты магнием. Этот минерал помогает нервной системе расслабляться. Он также содержится в орехах, семечках, зеленых и листовых овощах.
Йодом, по словам Соломатиной, богаты морская рыба, водоросли, грецкие орехи, хурма и фейхоа.
Также она призвала включить в рацион яичные желтки, поскольку они содержат холин, который повышает скорость мышления, настроение и желание делать что-либо.
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