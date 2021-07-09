Названы победители III международного конкурса-пленэра «Перевоплощение дерева-2021»

На подведении итогов и торжественном закрытии конкурса-пленэра с участием почетных гостей 9 июля назвали победителей. В номинации «Монументальная скульптура» первое место занял Николай Савко, второе – у Дмитрия Витько, на третьем – Валерий Козловский. В номинации «Художественная резьба» победил бобруйчанин Сергей Малков, представляющий ОАО «ФанДОК», на втором месте – Тайяр Абдулаев из Азербайджана, на третьем – Владимир Калинкин (к слову, этот мастер с «ФанДОКа» был победителем в 2019 году). И еще одна награда – приз зрительских симпатий – досталась Александру Дамарадцкому. Наши поздравления!

О впечатлениях участников и гостей и подробнее о том, как проходил конкурс-пленэр читайте в ближайшем номере «БЖ».