Названы победители ежегодного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление

Ежегодно в Бобруйске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций и учреждений. Участники были разделены на четыре группы:

«Промышленные предприятия, строительные организации»;

«Предприятия торговли, услуг, общественного питания»;

«Предприятия транспорта, связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства»;

«Учреждения культуры, здравоохранения, образования, средние специальные, профессионально-технические учебные заведения».

Первое место среди промышленных предприятий Бобруйский горисполком присудил ОАО «Белшина», второе ­заняли сотрудники ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», третье – ОАО «ТАиМ».

Среди предприятий торговли почетное первое место занял магазин «Универмаг», на второй позиции – кафе «ТиКава», бронзу забрала кофейня «КофеВарка».

Лучшими среди предприятий транспорта, связи, энергетики и ЖКХ стали сотрудники «Горсвета», на втором месте – «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района», на третьей позиции – Бобруйский филиал Троллейбусный парк № 2 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс».

В четвертой группе золото забрали сотрудники «Центра дополнительного образования детей и молодежи», серебро – у «Центра досуга и творчества», бронза – у Бобруйской центральной больницы.

Также особой благодарностью за креативный подход и эстетичность новогоднего оформления были отмечены «ФанДОК», «Красный пищевик», «Славянка», «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», «Легпромразвитие», «Теплоэнергетика», городская поликлиника №3, детско-юношеская школа олимпийского резерва, колледж им. Ларина, театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича.

За праздничное новогоднее оформление благодарственные письма были направлены собственникам некоторых частных домовладений.