Назван продлевающий жизнь напиток

Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express.

Эксперимент, проведенный на дрозофилах, показал, что гранатовый сок помог продлить продолжительность жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно. Кроме того, дрозофилы из группы, получавшей этот напиток, были физически активны в течение длительного периода времени.

Ученые обнаружили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А, который способен улучшить функционирование митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.

Специалисты доказали, что употребление гранатового сока защищает даже от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца.

Медики рекомендуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении.