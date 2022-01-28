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Референдум 2022

Назревшие коррективы

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Назревшие коррективы

На совместном собрании представителей городских Ассоциации промышленников и предпринимателей и делового клуба «Кіраўнік» при ней, организаций общественного объединения «Белая Русь» и Белорусского союза офицеров прошло обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Участие в диалоге приняли Теймураз Николаевич Бочоришвили, Виктор Данилович Горбанев, Владимир Васильевич Вяткин, Александр Петрович Виноградов и члены возглавляемых ими структур.

Буквально постатейно разобрали они документ, который будет вынесен на всенародный референдум 27 февраля этого года, и выразили убежденность, что приведенная в соответствие с современными требованиями версия Основного закона будет поддержана как их коллегами по общественной деятельности, так и всеми бобруйчанами, всем населением страны.

 

Александр КАЗАК

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