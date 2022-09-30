Назначен новый заместитель председателя райисполкома

29 сентября к обязанностям заместителя председателя Бобруйского райисполкома, курирующего строительный комплекс, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, сбор (заготовку) вторичных материальных ресурсов, жилищную политику, приступил Иван Кондратьев. Служебное удостоверение Ивану Григорьевичу вручил глава района Александр Суходольский.

Представляя своего нового заместителя руководителям районных организаций и учреждений, Александр Николаевич отметил, что кандидатуру Ивана Кондратьева поддержал и облисполком. Поэтому есть все основания для успешной работы Ивана Григорьевича в новой должности, но, разумеется, с помощью присутствующих.

Иван Кондратьев родился в д. Вишневка Бобруйского района. Имеет дипломы Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа и Белорусского государственного экономического университета.

Трудовую деятельность начал в 2006 году экономистом СПК «Гигант». С 2008 по 2011 годы в этой же должности работал в филиале «Бобруйскэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка». Был директором ЧСУП «ВежКондр» в Бобруйске, начальником отдела маркетинга ОАО «Бобруйский ремонтно-механический завод», начальником производственно-технического отдела подразделения ОАО «Стройтехинжиниринг» в Минске.

До нынешнего назначения занимал должность директора УПК «Жилкомхоз».

Бобруйский районный исполнительный комитет