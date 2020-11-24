0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Назначен новый генеральный директор государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз»

bobruisk.by 27 0

Назначен новый генеральный директор государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз»

Распоряжением первого заместителя председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 24 ноября 2020 г. на должность генерального директора государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз» назначен Шостак Александр Николаевич.

Александр Николаевич родился в 1979 году в деревне Дворище Бобруйского района. В 2002 году окончил учреждение образования «Институт управления и предпринимательства» по специальности «Правоведение», в 2012 году Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «антикризисное управление предприятием».

До назначения на должность Шостак А.Н. занимал должность директора открытого акционерного общества «Спецавтопредприятие».

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿