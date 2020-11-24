Назначен новый генеральный директор государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз»

Распоряжением первого заместителя председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 24 ноября 2020 г. на должность генерального директора государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз» назначен Шостак Александр Николаевич.

Александр Николаевич родился в 1979 году в деревне Дворище Бобруйского района. В 2002 году окончил учреждение образования «Институт управления и предпринимательства» по специальности «Правоведение», в 2012 году Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «антикризисное управление предприятием».

До назначения на должность Шостак А.Н. занимал должность директора открытого акционерного общества «Спецавтопредприятие».