Назаров о бобруйском «ФанДОКе»: у предприятия есть все необходимое для получения максимальной выгоды

ОАО "ФанДОК" имеет все необходимое для получения максимальной выгоды. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения бобруйского предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Назаров ознакомился с технологическими процессами производства ДСП, фанеры и мебели. Одним из перспективных направлений для будущей работы вице-премьер назвал мебельный цех. "Мебельный цех - это тот цех, на базе которого можно с небольшими финансовыми вложениями и за небольшой временной отрезок создать хорошее и достойное производство. Тем более производство уже сегодня работает - мебель востребована. Единственное, сегодня разберемся, почему оно работает в одну смену: мы не можем больше продать или не можем больше производить. И вот это слабое место надо просто развязать, - сказал заместитель премьер-министра. - Добавить сюда людей, а это новые рабочие места. Практически через дорогу - лесотехнический колледж. И тут все сходится: подготовка кадров, объем производства, соответствующие мощности. Все есть, чтобы получить эффект. Как рассказал начальник цеха, мебель продается с рентабельностью 18%. Хорошая рентабельность, ее можно развивать".

После знакомства с производством состоялось совещание, где обсуждались дальнейшие перспективы развития ОАО "ФанДОК". Как отметил председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, уже выработаны три направления, по которым планируется развивать деревообрабатывающее предприятие в Бобруйске. "Мы видим три направления, которыми будем заниматься в ближайшее время. Основное - мебельное производство, ведь здесь для этого все есть: станки, оборудование, кадры. Совсем рядом находится колледж, выпускающий достойных специалистов. Мебельное производство работает в одну смену, часть мебельщиков - в две, а нам нужно запустить его в три смены. Соответственно нужно решить вопрос кадров, оптимизации технологической цепочки приобретения либо передачи некого оборудования. Таким образом по мебельному производству будет ясность", - подчеркнул он.

Еще одно направление - производство древесно-стружечных плит. "К сожалению, в условиях низких цен на них эффективно работать производство не сможет, поскольку на небольшом относительно других заводов, например "Ивацевичдрев" и "Речицадрев", объеме производства прямые затраты на производство ДСП не покрываются ценами. Решили подумать, как часть оборудования, которое задействовано в производстве ДСП-плиты, с относительно большими инвестициями задействовать на производстве иной продукции, к примеру древесных пеллет или брикетов. Те сушилки, которые работают на ДСП, смогли бы работать и на второй поток", - отметил Михаил Касько.

Разговор коснулся и производства фанеры. "ФанДОК" всегда славился высоким качеством этой продукции. Думаем, как увеличить объемы производства. Уже приняты некоторые решения. Необходимо установить дополнительно сушильное оборудование, так на действующие прессы будет поставляться уже высушенный шпон. Тем самым можно будет производить до 3,5-4 тыс. куб.м в год. Комплекс этих решений к концу следующего года даст нам возможность еще больше улучшить работу "ФанДОКа", - подытожил Михаил Касько.

ОАО "Фандок" производит фанеру, корпусную мебель, пиломатериалы и другую продукцию. Большую часть выпускаемых изделий - более 60% - составляет фанера. Все продукция бобруйского деревообрабатывающего предприятия реализуется почти в 40 стран. 90% готовой мебельной продукции поставляется на европейский рынок - в Германию, Данию, Болгарию и другие страны.

Кроме этого, обсуждалась необходимость создать программу действий по вовлечению в оборот лиственной древесины. "Назрела необходимость подойти очень серьезно к тому, чтобы создать определенную программу действий по вовлечению в оборот лиственной древесины: березы, осины, серой ольхи. Сегодня на примере Могилевского региона посмотрим, как подойти к этому вопросу комплексно: что здесь произрастает, какая переработка есть, какие дальнейшие направления. Не секрет: Могилевскую область мы рассматриваем как один из возможных вариантов для производства беленой термомеханической массы. Это позволит нам производить сырье для дальнейшей бумажной промышленности и вовлечь в оборот осиновое сырье", - отметил заместитель премьер-министра.

Второе предприятие, которое посетила сегодня делегация во главе с Юрием Назаровым, - ЗАО "Пинскдрев-Бобруйск". Это производство стало примером успешной модернизации: здесь сократили производство дорогостоящей мебели из массива и расширили производство изделий из ДСП. "После того как в 2019 году "Пинскдрев" приобрел контрольный пакет акций, рентабельность здесь была нулевая. Уже в 2020 году мы смогли выйти на прибыльное производство и заработали свой первый миллион, - рассказал директор ЗАО "Пинскдрев-Бобруйск" Владимир Маркушевский. - В 2022 году планируем увеличить объемы производства на 33%. Сейчас на предприятии работает около 430 человек. В 2019 году средний возраст сотрудников составлял 55 лет, сейчас 45 лет".

"Ключевая задача, поставленная перед этим предприятием, выполнена. Будучи включенным в холдинг, пошло инвестирование в производство, увеличилась средняя заработная плата, что дало положительный эффект", - отметил заместитель премьер-министра.

После знакомства с производством делегация посетила фирменный магазин, в котором представлена традиционная мебельная продукция и новинки ЗАО "Пинскдрев".

Фото Олега Фойницкого.