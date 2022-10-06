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Культура

Назад в прошлое! Группа «ЧуVство Полета» выпустила новый клип, посвященный Бобруйску

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Назад в прошлое! Группа «ЧуVство Полета» выпустила новый клип, посвященный Бобруйску

Белорусская команда «ЧуVство Полета» выпустила новый клип на песню «Была бы возможность». Режиссером и автором идеи выступил лидер группы Артур ОКУНЕВИЧ. Операторская работа, аэросъемка и монтаж принадлежат Ивану Журавлеву. Кроме этого, аэросъемкой занимался также Дмитрий Семашко.

Как рассказал музыкант, съемки клипа проходили в Бобруйске – на это ушло около двух лет. Здесь запечатлены Ленгородок, Бобруйская крепость, вокзал «Березина», Свято-Георгиевский храм, район санатория имени В.И. Ленина, средняя школа №2. Примечательно, что в клипе можно наблюдать за тем, как меняется город в разные времена года.

– При написании песни «Была бы возможность» в 2018 году я уже представлял каким должен быть клип, где мы будем его снимать и какой смысл я планирую донести до слушателя и зрителя. Бобруйск – тот город, где я вырос и провел свое детство. Локации, которые отображены в клипе, связаны с моими яркими и теплыми воспоминаниями. Мне приятно, что многие бобруйчане написали мне в соцсетях, что им очень понравилась идея, и при просмотре клипа они испытали добрые и ностальгические чувства. Это прекрасно, – поделился Артур.

 

Информация! «Чуvство Полета» – белорусская рок-группа, основанная в 2010 году. Название команды – это прыжок, мечта, влюбленность, невесомость, безграничные идеи, творческий хаос и фантазии. А латинская буква «v» в названии означает крылья. Свой стиль Артур Окуневич, автор всего репертуара группы, определяет как лирический поп-рок. На сегодня команда выпустила два альбома: «Я знаю ты со мной» (2016 год) и «Моя звезда» (2021 год).
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