Навыкам полезной гимнастики для всей семьи обучали в школе №34

Раз-два, три-четыре, руки в стороны, наклон вперед, выдох. Навыкам полезной гимнастики для всей семьи на практике обучали в субботу в средней школе №34, где прошел форум «Движение к целям устойчивого развития. Направление – активное долголетие». Этот инновационный проект реализуют специалисты Бобруйской городской поликлиники №3 под руководством главного врача учреждения Наталии Кизимовой.

– Работа проекта строится на коммуникациях с населением по вопросам гиподинамии, приобретения здоровья за счет умения создавать хорошее настроение, умения релаксировать, тонизировать самого себя и при этом вовлекать в работу всех членов семьи. Самое главное – мы хотим мотивировать бобруйчан на здоровый образ жизни, долголетие в будущем, – рассказала Наталия Владимировна. – А для этого нужно сегодня делать все, чтобы создавать и ответственно поддерживать здоровье. Мы говорим о здоровье семьи: родители личным примером правильно воспитывают детей, а дедушки и бабушки помогают. И тогда создается целая городская среда людей, которые действительно занимаются своим здоровье, а значит трудоспособных, активных, мотивированных на успех, долгую и счастливую жизнь. Поскольку стратегия устойчивого развития предполагает постепенное получение результатов к 2035 году, то мы все должны работать ежедневно, если хотим достичь поставленных целей.

– Сегодняшний форум – это взаимодействие образования, здравоохранения и семьи, совместная работа на благо общего будущего. Думаю, наша встреча будет полезной, и специалисты подскажут, как правильно идти к долголетию и здоровью, – отметила директор школы №34 Ирина Матузова.

После небольшой, но очень информативной лекции по здоровому образу жизни и правильному питанию участники форума разошлись по трем интерактивным площадкам. Медработники 3-й поликлиники подготовили специальные программы для каждой возрастной группы. Родители с детьми, дедушки и бабушки, педагоги под музыку осваивали навыки повседневной гимнастики, общались с врачами. Желающие могли вакцинироваться против COVID-19 и гриппа в мобильном прививочном пункте.

Анастасия Заяц, родитель: «На мероприятие мы пришли семьей со старшей дочкой, которая учится в этой школе в 4 классе. Мы за активный образ жизни. Муж – альпинист, ходит в горы, часто вместе ездим на соревнования по ориентированию. Дочка занимается плаванием. Несколько раз в неделю посещаем бассейн».

Кристина Стельмакова, педагог: «Каждый день у меня пешая прогулка до работы, зарядка, несколько раз в неделю беговые упражнения. Всегда призываю к активному, здоровому образу жизни близких, друзей, учеников».