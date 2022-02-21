Навстречу референдуму

В Ленинском, Бобруйском и Кричевском подразделениях Департамента охраны Могилевской области состоялись учебно-методические сборы с сотрудниками, которые будут привлекаться к несению службы по охране общественного порядка на избирательных участках.

В ходе проведения мероприятий перед милиционерами выступил руководящий состав Могилевского областного управления охраны и представитель Департамента охраны начальник отдела идеологической работы УИРиКО майор милиции Томашков Сергей Владимирович.

Начальник Могилевского областного управления охраны полковник милиции Игорь Иванович Драчёв отметил, что на сотрудников Департамента охраны возложена большая ответственность по обеспечению должного уровня общественной безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения республиканского референдума.

В рамках учебно-методических сборов были проведены строевые смотры и тематические занятия по обсуждению вопросов, связанных с порядком несения службы на участках для голосования и выработкой единых алгоритмов действий в период проведения референдума.

ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления,

фото предоставлены Ленинским, Бобруйским, Кричевским ОДО