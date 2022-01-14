Навстречу Референдуму

Продолжает работу общественная приемная Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию

13 января 2022 года прием граждан и прямую телефонную линию провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Ирина Рынейская и председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

Наша Конституция должна опираться на прочные идеологические основания, которые находятся в сфере общечеловеческих ценностей и приоритетов Беларуси. Об этом сообщила председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска Ирина Русакович во время работы общественной приемной по обсуждению изменений и дополнений обновленной Конституции.

«На этапе всенародного осуждения мы все внимательно работаем с дополнениями и изменениями Конституции, ведь в наших руках будущее страны, и то, как будет сформировано демократическое, правовое государство, созданы системы социальных, экономических, политических, юридических и иных гарантий. И будет ли равенство всех перед законом, взаимная ответственность государства и личности. Поэтому сейчас время перемен, время, предложений», - сказала Ирина Русакович.

По словам Ирины Рынейской, во время работы общественной приемной и встреч с коллективами, бобруйчане часто высказывают мнение о работе Всебелорусского народного собрания, в частности, жители города предлагают больше сделать акцент на гражданское общество при формировании коллегиального органа. «Все инициативы наших граждан будут переданы в Национальный центр правовой информации для дальнейшего рассмотрения конституционной комиссией, - подчеркнула парламентарий. – Ни одно обращение не останется без внимания».

В заключение работы общественной приемной Ирина Рынейская отметила, что в нашей стране высшими ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы. «Это означает, что государство не только провозглашает в Основном Законе права и свободы человека, гражданина, но и гарантирует их обеспечение, создавая все необходимые экономические, социальные, политические и культурные условия. Кроме того, государством создана юридическая гарантия обеспечения реализации прав и свобод человека, гражданина от каких-либо нарушений этих прав», - сказала парламентарий.