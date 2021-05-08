«Навстречу Победе!» В Бобруйске состоялся массовый велопробег

Старт был дан в 10.00. Участники проследовали по маршруту: улица Еловики – улица Минская – улица Карбышева – ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск».

По прибытии в конечную точку участники велоппробега в знак памяти о Великой Победе выстроили слова «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ». А после почтили память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами.

Слава о великом подвиге, о трудных героических дорогах освободителей не сотрется в веках и такой же вечной будет благодарность бобруйчан всем живым и павшим героям.