Наукоемкая и высокотехнологичная продукция составляет более трети белорусского экспорта. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

"Доля поставок наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта по итогам 9 месяцев 2022 года составила 37,5% при плане 34%. По предварительной оценке, показатель инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности по итогам 2022 года составит 30,4%", - сказал Сергей Шлычков.

В Беларуси реализуется Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. В том числе в 2022 году - 66 проектов. Семь уже завершены, по пяти проектам введены в эксплуатацию объекты, создано более 700 новых рабочих мест. Председатель ГКНТ рассказал о наиболее заметных проектах. "В ОАО "Завод "Легмаш" организовано производство инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности. В Институте физики НАН Беларуси создано высокотехнологичное экспортно ориентированное производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения. Завершены проекты и на Барановичском заводе станкопринадлежностей, в ОАО "Белкредо", ООО "Спецлит", ОАО "Ручайка", - отметил он.

Большие планы и на 2023 год. Планируется ввод в эксплуатацию по 19 проектам и выход на проектную мощность по 17. "В технопарке БНТУ "Политехник" планируют создать инновационно-производственный центр по выпуску изделий медицинского назначения. У "Унитехпрома" БГУ организуется производство оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов. В Узденской ЦРБ создается медико-социальный реабилитационный центр для пожилых и инвалидов с использованием инновационной роботизированной технологии и системой контроля. А Минский молочный завод №1 порадует вкусной новинкой - сыром с белой плесенью", - проинформировал Сергей Шлычков.