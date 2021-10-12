Научно-практическая конференция в сфере интеллектуальной собственности пройдет 20 октября в Минске

Первая Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития» пройдет в Минске 20 октября, сообщили в Национальном центре интеллектуальной собственности.

Цель конференции – анализ состояния, проблем, тенденций развития вопросов интеллектуальной собственности в сфере права, экономики, государственного управления, системе научно-технической информации, социальной и иных сферах деятельности в Республике Беларусь и за рубежом, а также перспектив развития интеллектуальной собственности в современном мире.

Участие в конференции бесплатное. Формат проведения гибридный. Любой желающий сможет ознакомиться с работой конференции, подключившись к онлайн-трансляции.

Перед участниками конференции выступят руководители государственных органов и организаций Республики Беларусь и других стран, ведущие мировые эксперты, представители Евразийской экономической комиссии, Всемирной организации интеллектуальной собственности и иных международных организаций.

Программой конференции также предусмотрено награждение победителей конкурса студенческих работ в сфере интеллектуальной собственности.

Еще одним событием станет подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным центром интеллектуальной собственности и Белорусским государственным университетом.

Конференция организована Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальным центром интеллектуальной собственности.

Более подробная информация о конференции на официальном сайте Национального центра интеллектуальной собственности.