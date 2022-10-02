Натуральная фермерская продукция по низким ценам. Что почем на ярмарке «Золотая осень» в Бобруйске

Несмотря на пасмурную погоду, бобручайне каждые выходные закупаются натуральной фермерской продукцией на ярмарках «Золотая осень». Для покупателей представлен широкий ассортимент товаров преимущественно плодоовощной продукции. Цены на овощи, фрукты, ягоды и прочее в первые выходные октября запечатлел корреспондент Bobrlife.