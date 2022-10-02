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Натуральная фермерская продукция по низким ценам. Что почем на ярмарке «Золотая осень» в Бобруйске

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Натуральная фермерская продукция по низким ценам. Что почем на ярмарке «Золотая осень» в Бобруйске

Несмотря на пасмурную погоду, бобручайне каждые выходные закупаются натуральной фермерской продукцией на ярмарках «Золотая осень». Для покупателей представлен широкий ассортимент товаров преимущественно плодоовощной продукции. Цены на овощи, фрукты, ягоды и прочее в первые выходные октября запечатлел корреспондент Bobrlife.

О том, где и когда проходят ярмарки читайте по ссылке.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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