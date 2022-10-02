Натуральная фермерская продукция по низким ценам. Что почем на ярмарке «Золотая осень» в Бобруйске
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
Несмотря на пасмурную погоду, бобручайне каждые выходные закупаются натуральной фермерской продукцией на ярмарках «Золотая осень». Для покупателей представлен широкий ассортимент товаров преимущественно плодоовощной продукции. Цены на овощи, фрукты, ягоды и прочее в первые выходные октября запечатлел корреспондент Bobrlife.
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