НАТО увеличило суммарные оборонные расходы на $350 млрд

Страны Североатлантического альянса увеличили свои суммарные оборонные расходы на $350 млрд по сравнению с 2014 годом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, текущий год является восьмым годом подряд, когда НАТО увеличивает свои расходы на оборонные цели. "Дополнительная сумма, которую мы тратим с 2014 года на оборону, к концу года достигнет $350 млрд", - отметил политик.

При этом Столтенберг подчеркнул, что странам НАТО и дальше следует увеличивать расходы на оборону. Он уточнил, что выделение 2% ВВП на оборону должно рассматриваться членами альянса в качестве минимума, а не потолка. Согласно подсчетам НАТО, в прошлом году суммарный оборонный бюджет 30 государств альянса составил $1,05 трлн.

Генсек НАТО также заявил, что члены альянса должны продолжать наращивать военные поставки в Украину, в том числе поставки оружия, средств ПВО и горючего, чтобы впоследствии добиться приемлемого для украинской стороны мирного соглашения с РФ.

Кроме того, Столтенберг признал, что НАТО оказало существенную военную помощь Киеву еще до начала российской спецоперации.