Наталья Суна: в ассортименте «Славянки» более 60 моделей школьной одежды делового стиля

Лето у многих ассоциируется с отдыхом, а для работников ОАО «Славянка» – это самый жаркий сезон во всех смыслах – здесь шьют школьную форму. Фабрика отвечает за то, чтобы 1 сентября тысячи детей пришли в учебные заведения одетыми с иголочки.

– Производственная программа на выпуск одежды делового стиля к 2022/2023 году формировалась с января-февраля 2022 года, согласно заявок предприятий торговли, – отметила начальник отдела маркетинга Наталья Суна. – В этом сезоне планируется поставить в адрес предприятий торговли 47 тысяч единиц продукции: это брюки, жилеты, сарафаны, блузы и костюмы. В данный момент коллекция сформирована, произведена и поступает в торговые объекты. Наша продукция отвечает техническим регламентам таможенного союза.

В ассортименте «Славянки» более 60 моделей школьной одежды делового стиля. При их разработке специалисты делали упор на многофункциональность и комфортность одежды. В коллекцию осень-зима 2022/2023 вошло 30 новых моделей – это одежда в классическом и повседневном стиле, которая впишется в любой школьный дресс-код. Материалы, из которых изготовлена школьная форма, натуральны, а потому безопасны и комфортны для ребенка. При ее производстве использованы трикотаж, поливискозные и полушерстяные ткани.

Mogilevnews