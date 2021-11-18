Насущные темы. В Бобруйске прошел Единый день информирования

18 ноября в трудовых коллективах организаций и предприятий Бобруйска прошел Единый день информирования. Приглашенные спикеры – представители городской власти, Бобруйского горрайотдела по ЧС, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы.

Главная тема, вынесенная на повестку дня – «Медиакультура и медиапотребление в белорусском обществе». Интернет давно стал одним из основных источников получения новостей и пространством для общения. Более 85% белорусов являются его активными пользователями. Социальные сети и мессенджеры – одни из наиболее популярных интернет-ресурсов. Рядовой пользователь проводит на этих платформах 2 часа 25 минут каждый день. Вместе с тем, качество информации в Интернете не всегда однозначно. Так, нередко в Сети можно встретить непроверенные, а иногда – и целенаправленно искаженные сведения, «фейки». Поэтому очевидно, что сегодня именно контент национальных СМИ и интернет-ресурсов, уровень медиакультуры населения, становятся одними из ключевых факторов, которые обуславливают характер протекания различных социальных процессов в нашей стране. Спикеры призвали тщательно проверять любую информацию и доверять в этом отношении государственным источникам.

Еще одна актуальная тема – «Основные аспекты профилактики киберпреступности». Акцент был сделан на таких видах интернет-мошенничества, как фишинг и вишинг. Слушателям также разъяснили базовые правила «общения» с телефонными мошенниками, одно из которых – ни при каких обстоятельствах не сообщать злоумышленникам реквизиты своей банковской карты. Напомнили в трудовых коллективах и о правилах пожарной безопасности. К слову, за 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 653 пожара, погибли 82 человека, 40 получили травмы. Среди лидирующих причин возникновения возгораний – неосторожное обращение с огнем. По статистике, 50% от общего числа погибших на пожарах — люди старше 60 лет. В силу своих возрастных и физических особенностей риск оказаться жертвами огненной стихии у них гораздо выше, чем у представителей других категорий. Чтобы обратить внимание людей на существующую проблему и напомнить о необходимости контроля за состоянием пожарной безопасности в домах престарелых близких, МЧС разработало новую информационную кампанию «Безопасная старость», которая стартовала по всей стране 1 ноября.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в трудовых коллективах рассказали о ВИЧ-инфекции. Уже доказано, что на 99% это – болезнь поведения. Рискует любой человек, если он употребляет наркотики, и каждый, кто имел в своей жизни опыт незащищенных сексуальных контактов с непостоянным партнером. Было отмечено, что сегодня ВИЧ – инфицированные пациенты в нашей стране, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные препараты для антиретровирусной терапии бесплатно. Жители города имеют возможность проведения самотестирования на ВИЧ с использованием не травматичных и простых в проведении экспресс – тестов по слюне, которые продаются в аптеках.

– Работа в рамках Единого дня информирования всегда имеет свой результат, поскольку мы доводим до трудовых коллективов достаточно актуальную информацию, которая касается развития регионов, страны и общества в целом. Это также вопросы, которые имеют больную точку на уровне города. Сегодня отдельно мы рассматривали вопрос по гибели несовершеннолетних от внешних причин. Это важная тема, поскольку ситуация такова, что нужно обращать внимание на отдельные вещи и привлекать внимание общественности ко всему, что имеет отношение к детям, ведь это их жизнь, здоровье и безопасность, – подчеркнула Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома.

ЕДИ в Бобруйском филиале «Автобусный парк № 2» открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс»

ЕДИ в детском санатории "Радуга"

ЕДИ в ОАО "Красный пищевик"

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!