Настоящие крещенские морозы придут в Могилевскую область в начале следующей недели: ночью до -29°С

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели погода готовится встретить крещенские морозы. Местами ночью температура воздуха опустится до -29°С.

18 января (понедельник): в отдельных районах небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица.

Ночью -20_-25°С, местами -26 -29°С.

Днем -11_-16°С, в отдельных районах -18_-19°С.

19 января (вторник): в отдельных районах небольшой кратковременный снег. На дорогах местами гололедица.

Ночью -12_-17°С, местами -21_-25°С.

Днем -6_-13°С.

20 января (среда): в отдельных районах кратковременный снег. На дорогах местами гололедица.

Ночью -13_-18°С, местами -21 -25°С.

Днем -7_-14°С.