Наставничество — неотъемлемая часть служебной деятельности органов внутренних дел

Сегодня во всех подразделениях Департамента охраны Могилевской области наставничество становится неотъемлемой частью служебной деятельности.

Наставничество — это способ передачи знаний и навыков более опытным сотрудником менее опытному. Наставник — это квалифицированный сотрудник, имеющий достаточный опыт службы.

В Могилевском областном управлении охраны, в целях изучения степени адаптации молодых сотрудников в служебном коллективе и результативности полученных навыков в ходе работы с закрепленным наставником, организован и проведен сбор с сотрудниками по окончании наставничества.

Открыл мероприятие временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника управления подполковник милиции Андрей Николаевич Какора.

Выступая перед собравшимися, Андрей Николаевич обратил внимание на то, что наставник должен обладать исчерпывающими знаниями и опытом службы. Неопытный сотрудник, который сам до конца не знает всех особенностей и нюансов своей служебной деятельности не может быть эффективным наставником.

— Я желаю всем нам быть хорошими наставниками и получать от этого только удовольствие! – завершил свое выступление Андрей Николаевич.

Далее были рассмотрены актуальные вопросы, направленные на адаптацию молодых сотрудников в служебном коллективе и результативность полученных навыков в ходе работы с закрепленным наставником.

После подведения итогов мероприятия и постановки перспективных задач, для сотрудников была организована экскурсия по центру безопасности МЧС Республики Беларусь в городе Могилеве.