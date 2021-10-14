“Наши мамы защищают Родину!” Женщин-военнослужащих 147 зенитного ракетного полка поздравили с праздником
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Сегодня в этот светлый и очень милый праздник состоялось торжественное собрание военнослужащих-женщин 147 зенитного ракетного полка, на котором командование полка поздравляло их с теплыми словами благодарности за самый нелегкий труд – быть мамой. После чего собрание завершилось праздничным концертом творческих коллективов УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска».
«Обычно мамы ждут дома своих детей из армии, а у нас наоборот, дети ждут своих матерей со службы. Вы не проходите срочную военную службу, не уходите на полтора года в армию, но у вас есть строгий регламент служебного времени, свои обязанности, которые ежедневно выполняете. И несмотря на трудности службы, дома вас ждёт семья, дети, которым порой так не хватает маминого внимания. Быть мамой в погонах нелёгкий труд, но каждая из вас мужественно справляется со всеми тяготами и лишениями военной службы. С праздником вас, дорогие женщины! Желаю вам счастья, здоровья, любви и семейного благополучия!» – поздравил милых женщин заместитель командира полка по идеологической работе подполковник Андрей Красногир.