«Наши дети». В Каменской вспомогательной школе-интернате прошло новогоднее мероприятие

Республиканская акция «Наши дети» набирает обороты. Среди почетных гостей, которые приехали поздравить воспитанников Каменской школы-интерната с наступающим Новым годом – представители Могилевского облисполкома, Бобруйского райисполкома, Слободковского сельсовета, Белкоопсоюза, ОАО УКХ «Бобруйскагромаш», Свято-Иверского храма и ОАО «Белагропромбанк».

Воспитанники учреждения показали гостям музыкальную сказку, в которой нашлось место зимним приключениям, песням, танцам и веселым конкурсам.

– Дорогие дети, вы все такие красивые, нарядные, талантливые. Спасибо огромное за эту интересную сказку, что вы нам сегодня показали. Новый год – действительно волшебный праздник. И его с нетерпением ждут и взрослые и дети, ждут чудес, Деда Мороза и Снегурочку, и, конечно же, подарков под елочку. Все мы родом из детства. И самое главное, чтобы этот период был наполнен для вас волшебством и верой в добро. Ну а для нас, взрослых, самый большой подарок – вот эти счастливые глаза, улыбки и звонкий детский смех. Хотелось бы отдельно поблагодарить работников учреждения за ваш нелегкий и самоотверженный труд. В преддверии Нового года принято загадывать желания. Мне хотелось бы загадать, чтобы для всех наступающий год стал Годом благополучия, – отметил заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Олег Пищенко.

Коллектив учреждения получил в подарок от спонсоров сертификаты на приобретение музыкальной аппаратуры и укрепление материально-технической базы. Гости также не ушли с пустыми руками – воспитанники школы-интерната подарили им сувениры, которые сделали своими руками.